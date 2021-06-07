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  • 7 июнь 2021 9:48
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Калифорния разрешила перевозить пассажиров беспилотными автомобилями

Калифорния разрешила перевозить пассажиров беспилотными автомобилямиВ Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя. Комиссия по коммунальным предприятиям уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению таких автомобилей.

 

Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя. Cruise может не взимать с пассажиров плату за поездки на тестовом транспорте.

 

В руководстве комиссии заявили, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе является примечательной вехой, а машины без водителей увеличат безопасность на дорогах, одновременно удовлетворив нужды в передвижении.

 

Отмечается, что у Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, но с этим документом компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.


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