Калифорния разрешила перевозить пассажиров беспилотными автомобилями

В Калифорнии пассажиры смогут ездить на беспилотных машинах без водителя. Комиссия по коммунальным предприятиям уполномочила компанию Cruise участвовать в первой программе по предоставлению таких автомобилей.

Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя. Cruise может не взимать с пассажиров плату за поездки на тестовом транспорте.

В руководстве комиссии заявили, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе является примечательной вехой, а машины без водителей увеличат безопасность на дорогах, одновременно удовлетворив нужды в передвижении.

Отмечается, что у Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, но с этим документом компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.