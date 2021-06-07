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  • 7 июнь 2021 9:47
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В канадской провинции выявили вспышку неизвестной болезни

В канадской провинции выявили вспышку неизвестной болезниВ канадской провинции Нью-Брансуик выявили вспышку неизвестной болезни.

 

У пациентов диагностировали быстро прогрессирующее слабоумие и психические проявления, как будто головной и спинной мозг теряют контроль над телом.

 

"Люди встревожены. Они задаются вопросом, связано ли это с экологией или это наследственная болезнь? К болезни приводит употребление некачественного мяса или рыбы или что-то еще? Каждый хочет знать ответы", - заявил мэр одного из затронутых вспышкой городов Айвон Годин.

 

Впервые заболевание обнаружили в 2015 году, с тех пор общее число случаев достигло 48, в том числе шесть со смертельным исходом. Среди симптомов специалисты называют бессонницу, нарушение двигательных функций, провалы в памяти, усталость и галлюцинации. При этом медики не могут точно установить диагноз, так как проявления недуга не имеют четкой связи друг с другом.


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