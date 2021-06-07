В Индии выявили опасный для вакцинированных штамм коронавируса

Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617 SARS-CoV-2, включающей три штамма. Об этом говорится в исследовании Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Медики выявили в Индии 63 случая прорывной инфекции, когда привитый человек заболевает той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина. При этом 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 - одну.

Десять человек привились Covishield, а 53 - Covaxin. Средний возраст пациентов - 37 лет. Среди заразившихся 41 мужчина и 22 женщины. Ни у кого не было сопутствующих заболеваний.

«B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 - частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно», - говорится в препринте.

Штамм B.1.617, известный благодаря двойной мутации, впервые выявили в индийском штате Махараштра. Он, по мнению врачей, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Минздрава, общее число заболевших в стране превысило 28,5 миллиона человек, из них более 26,5 миллиона выздоровели. Не удалось спасти более 340 тысяч пациентов.