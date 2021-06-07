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  • 7 июнь 2021 9:40
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Жизнь бразильцев под угрозой: в Сан-Паулу токсичная пена накрыла реку Тиете

Жизнь бразильцев под угрозой: в Сан-Паулу токсичная пена накрыла реку ТиетеВ бразильском городе Сан-Паулу резко снизился уровень реки Тиете, что стало причиной концентрации опасных веществ в воде.

 

Известно, что средний дневной водный поток колеблется на уровне от 150 до 180 кубических метров (от 39 625 до 47 550 галлонов). Однако на днях речной сток опустился до критических 59 кубических метров (15 586 жидких галлонов).

 

В результате стихийного явления, токсичные отходы превратились в грязную пену. Она угрожает здоровью местных жителей и ухудшает экологическую обстановку. По мнению экспертов, в экологической катастрофе виноваты плохо регулируемые отходы Сан-Паулу.


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