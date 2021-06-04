» » » Microsoft представит новую версию Windows уже в этом месяце
﻿
  • 4 июнь 2021 9:37
  • 40

Microsoft представит новую версию Windows уже в этом месяце

Microsoft представит новую версию Windows уже в этом месяцеКомпания Microsoft представит новую версию Windows 24 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

 

В новое программное обеспечение войдут дополнительные возможности для разработчиков и способы более простого взаимодействия пользователей.

 

По данным The Verge, на презентации новой версии Windows также расскажут о некоторых «существенных изменениях» пользовательского интерфейса под кодовым названием Sun Valley.

 

Сначала новое программное обеспечение будет протестировано инсайдерами Windows, затем осенью оно станет доступно широкой публике.

 

Ранее Microsoft заявила, что откажется от поддержки браузера Internet Explorer в пользу Edge. Реализовать это нововведение планируют к 15 апреля 2022 года.


Похожие статьи:
﻿
Microsoft анонсировала новую версию Windows 1.0

Microsoft анонсировала новую версию Windows 1.0

Международные Новости
﻿
Microsoft презентовала новую версию ОС - Windows 10 S

Microsoft презентовала новую версию ОС - Windows 10 S

Международные Новости / Технологии
﻿
Microsoft объявила дату окончания бесплатного обновления до Windows 10

Microsoft объявила дату окончания бесплатного обновления до Windows 10

Международные Новости / Технологии
﻿
Microsoft превратит Windows 10 в автоматическое обновление

Microsoft превратит Windows 10 в автоматическое обновление

Международные Новости / Технологии
﻿
Microsoft проведет всемирную маркетинговую кампанию в честь запуска Windows 10

Microsoft проведет всемирную маркетинговую кампанию в честь запуска Windows 10

Международные Новости / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика