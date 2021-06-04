Эксперты рассказали, что происходит в организме человека после коронавируса

Почти каждый десятый человек, перенесший коронавирус, борется с поздними последствиями вируса, а многие даже не могут нормально работать. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Долгое время в ходе пандемии основное внимание уделялось смертности и заполненности отделений интенсивной терапии. Но если в последние недели эти два параметра улучшились, то другая, гораздо более многочисленная группа по большей части лишена общественного внимания: люди, которые даже спустя несколько месяцев после заражения коронавирусом все еще страдают от симптомов, ограничивающих их повседневную и профессиональную жизнь.

По оценкам, каждый десятый из зараженных борется с поздними последствиями коронавируса, сообщила глава министерства научных исследований Германии Аня Карличек.

Штефан Шрайбер, директор института клинической молекулярной биологии при университетской клинике Шлезвиг-Гольштейна, заявил о возможно еще большем количестве пациентов с «долгим ковидом».

«Первые данные, которые мы получили на основе промежуточного анализа, указывают на двузначный процент людей, имеющих тяжелые симптомы спустя 6-9 месяцев после заражения. Эти люди настолько больны, что в некоторых случаях даже не могут работать. Даже если они все еще работают, они работают неэффективно, и страдает качество их жизни», - сказал он.

По словам Карличек, именно поэтому необходимо изучать проблемы этих людей, для того, чтобы найти новые варианты лечения, а также выявить факторы риска, способствующие тому, что одни зараженные страдают от поздних последствий заболевания, а другие - нет.

Поздние последствия заражения коронавирусом бросают вызов исследователям, врачам и пациентам. До сих пор существуют лишь предположения о том, что именно происходит в организме заболевших, когда они не выздоравливают даже спустя несколько месяцев после заражения, и у них даже появляются новые жалобы, которые не имеют ничего общего с первоначальной клинической картиной.

Карличек говорит о примерно 50 различных и очень индивидуальных симптомах. Так, у пациентов могут быть повторяющиеся головные боли, они испытывают сильную усталость или трудности с концентрацией внимания.

«Это не просто продолжение ковида. Это отдельная, новая клиническая картина», - говорит Штефан Шрайбер. Ведь поздние последствия коронавирусной инфекции проявляются независимо от того, в легкой или тяжелой форме протекала болезнь изначально.

Не существует ни таблеток, ни стандартизированного лечения «долгого ковида». Последнее исследование по нему датируется 1 апреля этого года. В рамках исследования 20 тыс. человек с лабораторно подтвержденным заражением коронавирусом регулярно опрашивались о симптомах, возникших в течение 12 недель после положительного теста.

При этом 13,7% участников заявили, что даже через 3 месяца после перенесенного заболевания они все еще страдали как минимум от одного симптома. На основе опросов контрольной группы ученые также смогли показать, что у ранее инфицированных людей эти жалобы встречались значительно чаще, чем у остального населения.