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  • 4 июнь 2021 9:25
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NASA направит две миссии для изучения Венеры

NASA направит две миссии для изучения ВенерыНациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить две миссии для исследования Венеры. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

 

«NASA выбрало две новые миссии к Венере — ближайшему к Земле соседу-планете. Цель миссий — понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у неё имеется столько [физических] характеристик, схожих с характеристиками нашей планеты. Возможно, она была первым обитаемым миром в Солнечной системе с океаном и климатом, подобным тем, что на Земле», — отмечается в заявлении.

 

На разработку каждой из миссий, запуск которых планируется в 2028—2030 годах, будет потрачено по 500 миллионов долларов.

 

Миссия под названием DAVINCI+ изучит состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и развивалась, а также чтобы определить, был ли когда-то на планете океан. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

 

Другая миссия под названием VERITAS нанесёт на карту поверхность Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты и понять, почему она развивалась иначе, чем Земля.

 

Ранее в феврале марсоход NASA Perseverance («Персеверанс») успешно сел на поверхность Марса. В апреле он впервые в истории смог получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.


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