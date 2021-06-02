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  • 2 июнь 2021 16:03
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США вывели треть контингента из Афганистана

США вывели треть контингента из АфганистанаСША вывели с территории Афганистана уже треть своих сил. Об этом сообщило Центральное командование страны.

 

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в сообщении ведомства.

 

В Центкоме уточнили, что из Афганистана вывезено около 300 грузовых самолётов с материалами, а Агентству материально-технического обеспечения Министерства обороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации. Кроме того, США официально передали Министерству обороны Афганистана шесть объектов.

 

В середине апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Процесс планируется завершить к 11 сентября — 20-й годовщине террористических атак в Нью-Йорке.

 

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что США рассматривают варианты размещения войск и военной техники, выводимых из Афганистана, в Центральной Азии или на Ближнем Востоке.

 

В середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал важность усилий по сохранению мира в Афганистане с учётом вывода войск США.

 

«Какой будет жизнь благодаря нашим усилиям после вывода оттуда войск США и их союзников по НАТО? — спросил Шавкат Мирзиёев. — Если другие государства размышляют об этом, будучи далеко, для нас это — сосед. Если, не дай Бог, по ту сторону моста начнётся какой-либо конфликт, как это скажется на всех наших предпринятых усилиях? Помня об этом, мы должны ежедневно работать над сохранением мира. Мы всегда должны быть готовы к самым тяжелым условиям, и если мы сможем быть готовыми, то никогда не проиграем», — подчеркнул он.


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