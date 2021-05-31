» » » В Египте выявили семь случаев «черной плесени»
﻿
  • 31 май 2021 9:39
  • 35

В Египте выявили семь случаев «черной плесени»

В Египте выявили семь случаев «черной плесени»Семь случаев грибкового заболевания мукормикоза («черная плесень») выявлено в Египте. Об этом сообщил Осман Шаалян, ректор Университета Заказик на севере страны, в больничном комплексе которого проходят лечение пациенты, передает в воскресенье издание Al Ahram.

 

По словам Шааляна, все случаи заражения диагностированы в провинции Шаркия у жителей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных заболеваний, в том числе после вызываемой коронавирусом болезни.

 

«Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны», — рассказал ректор.

 

Споры «черной плесени» содержатся в земле, пыли и продуктах органического разложения. В организм человека грибок чаще всего попадает через аппараты искусственной вентиляции легких.

 

Как указывают специалисты, мукормикоз, как и другие виды плесени, диагностируют у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали гормоны или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Эта грибковая инфекция поражает носоглотку, глаза и легкие человека, а в случае с заразившимися коронавирусом чаще всего приводит к летальному исходу.

 

В Индии выявлено уже свыше 11 тыс. случаев заболевания мукормикозом.


Похожие статьи:
﻿
Два индийских штата объявили об эпидемии

Два индийских штата объявили об эпидемии "черной плесени"

Международные Новости
﻿
Жителей Индии с COVID-19 поразила новая болезнь

Жителей Индии с COVID-19 поразила новая болезнь

Международные Новости
﻿
ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Международные Новости
﻿
В Китае за сутки 36 человек заразились коронавирусом, семь умерли

В Китае за сутки 36 человек заразились коронавирусом, семь умерли

Международные Новости
﻿
Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика