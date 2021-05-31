Китайское "искусственное солнце" установило новый мировой рекорд

Китайское "искусственное солнце" - плазменный разряд в токамаке - установило новый мировой рекорд. На протяжении 101 секунды ученые удерживали плазму температурой в 120 млн градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд составлял 20 секунд и 100 млн градусов.

Напомним, к концу 2019 года Национальная ядерная корпорация Китая (CNNC) построила установку HL-2M Tokamak, которую в народе называют «искусственное Солнце».

Установка позволяет удерживать внутри реактора плазму, разогретую до более 100 млн градусов по Цельсию. Для сравнения, ядро настоящего Солнца имеет температуру в 10 раз ниже.

Токамак - это тороидальная установка для магнитного удержания плазмы. Его миссия заключается в создании необходимого состояния, при котором возможно прогнозируемое управление термоядерным синтезом. Миссия токамака заключается в получении чистой, практически неиссякаемой энергии посредством управляемого термоядерного синтеза.