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  • 31 май 2021 9:18
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«Челси» стал обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА

«Челси» стал обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФАФутбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Матч, прошедший 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту, завершился со счётом (1:0).

 

Единственный победный гол в матче забил полузащитник лондонской команды Кай Хаверц на 42-й минуте матча. После проникающего паса полузащитника Мейсона Маунта он обыграл вратаря «Манчестер Сити» и отправил мяч в пустые ворота.

 

«Челси» стал обладателем кубка Лига чемпионов во второй раз в своей истории. Последний раз «аристократы» выигрывали данный турнир в 2012 году.

 

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл финал еврокубков. Наставник «Челси» Томас Тухель после неудачи в прошлогоднем финале с французским «ПСЖ» впервые выиграл в финале Лиги чемпионов.


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