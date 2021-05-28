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  • 28 май 2021 9:45
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«Вильярреал» впервые в истории стал победителем Лиги Европы

«Вильярреал» впервые в истории стал победителем Лиги ЕвропыИспанский футбольный клуб «Вильярреал» впервые в истории выиграл Лигу Европы. Он обыграл в финале «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей 1:1. Исход финала решила серия пенальти с 22 ударами.

 

Счёт в матче открыли испанцы - на 29-й минуте нападающий Жерар Морено замкнул передачу со штрафного удара. В начале второго тайма «Манчестер Юнайтед» сравнял счет. В основное время игры голов больше не было, матч перешёл в дополнительное время, а затем - к серии пенальти.

 

Обе команды нанесли по 11 ударов. У «Вильярреала» никто не допустил ошибку, в составе «МЮ» не забил только вратарь Де Хеа. Это позволило испанскому клубу впервые в истории стать победителем Лиги Европы.

 

Победа в турнире обеспечила «Вильярреалу» прямое попадание в Лигу чемпионов, несмотря на 7-е место в чемпионате Испании. Главный тренер команды Унаи Эмери, который трижды становился обладателем кубка вместе с «Севильей», в четвёртый раз стал сильнейшим в Лиге Европы.


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