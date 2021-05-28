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  • 28 май 2021 9:37
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Зинедин Зидан уходит из мадридского «Реала»

Зинедин Зидан уходит из мадридского «Реала»Мадридский «Реал» на своей официальной страничке в инстаграм объявил, что главный тренер команды Зинедин Зидан принял решение уйти со своего поста.

 

Мы должны уважать решение Зидана и выразить наше восхищение его профессионализмом, преданностью и страстью к игре, которые он проявлял в течение всех этих лет, а также его значимостью для «Реала». Зидан - одна из легенд клуба, и для нас он гораздо больше, чем просто тренер или футболист. Он знает, что находится в сердце «Реала» и что клуб всегда будет его домом, - написано в сообщении.

 

Напомним, Зинедин Зидан впервые возглавил «Реал» в середине сезона в 2015-2016 годах. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира.

 

В 2018 году он покинул клуб, а в начале 2019 года вернулся и добавил к достижениям ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании. Однако, в минувшем сезоне Зидан вместе с подопечными не сумел добыть ни одного титула


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