Facebook и Instagram начинают скрывать количество лайков. Обновление появится в ближайшие дни, говорится в релизе соцсетей.

Это будет сделано для того, чтобы «снизить давление на пользователей, заявляют в компании. Отображение лайков можно будет настраивать для каждой публикации, либо отключить их для всей своей ленты.

В новой версии платформы пользователи не смогут увидеть количество лайков под чужими постами, хотя все еще могут просматривать количество лайков, которые получают их собственные сообщения.

Кроме того, можно настроить, у каких пользователей будут видны лайки и количество просмотров под постами — у всех, ни у кого, только у тех, на кого подписан автор.

«Мы хотим, чтобы люди немного меньше беспокоились о том, сколько лайков они получают в Instagram, и тратили немного больше времени на общение с людьми, которые им небезразличны», — пояснял ранее глава Instagram Адам Моссери.

В то же время в компании заверили, что нововведения не повлияют на бизнес инструменты платформы. Пользователи по-прежнему смогут видеть список людей, которым понравился контент других пользователей, просто нажав на него.