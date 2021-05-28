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  • 28 май 2021 9:33
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Суд в США снял санкции с Xiaomi

Суд в США снял санкции с XiaomiКомпанию больше не считают связанной с коммунистической партией и китайскими военными.

 

Суд округа Колумбия признал недействительным внесение Xiaomi в список «Коммунистических китайских военных компаний» (CCMC), которые якобы связаны с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией КНР, сообщает Reuters.

 

С компании сняты все ограничения на торговлю ценными бумагами, пишет Tj.

 

«Мы повторяем, что Xiaomi — открытая, прозрачная, публично торгуемая и независимо управляемая корпорация», — прокомментировал глава компании Лэй Цзюнь.

 

Компания попала в «чёрный список» правительства США в последние дни президентства Дональда Трампа.

 

Введённые санкции запрещали американским гражданам и компаниям покупать акции Xiaomi, а уже купленные акции надлежало продать до ноября 2021 года. В ответ представители компании подали в суд — они отрицали, что Xiaomi как-либо связана с китайскими военными.


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