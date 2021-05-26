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  • 26 май 2021 10:44
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В Малайзии при столкновении поездов метро пострадали более 200 пассажиров

В Малайзии при столкновении поездов метро пострадали более 200 пассажировВ результате столкновения двух поездов метро в Куала-Лумпуре пострадали не менее 210 пассажиров, тяжёлые травмы получили 47 человек. Один из поездов вёз пассажиров, второй был пустым и проходил испытания, сообщил ТАСС.

 

По предварительным данным посольства Узбекистана в Малайзии, среди пострадавших пассажиров граждане Узбекистана не числятся.

 

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин потребовал «провести всестороннее расследование причин случившегося». Он также пообещал «предпринять самые жёсткие меры» в связи с инцидентом. Министр транспорта Ви Ка Сион заявил, что «это самое серьёзное происшествие за 23 года функционирования системы лёгкого метро в Малайзии».

 

Во вторник утром движение по линии метрополитена, где произошла авария, было частично восстановлено, однако поезда двигаются по одному пути. Компания-оператор Prasarana Malaysia рассчитывает, что работы по устранению последствий случившегося завершатся в течение трёх дней.


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