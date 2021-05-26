ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Евросоюз и пользоваться их аэропортами

Лидеры стран Евросоюза на саммите призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией. Кроме того, они поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве и использования ими их аэропортов.

Это стало ответом на принуждение к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки. Участники саммита потребовали немедленно освободить их. Они также призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси и провести расследование "беспрецедентного и неприемлемого" инцидента с рейсом Ryanair.

После принудительной посадки борта Ryanair в Минске Британия первой из европейских стран закрыла небо для белорусской госкомпании "Белавиа". Германская авиакомпания Lufthansa, латвийская Air Baltic, венгерская Wizz Air, польская LOT, голландская KLM и шведская SAS объявили, что их самолеты прекратили полеты над территорией Беларуси.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб вызвал посла Беларуси, чтобы высказать ему возмущение "грубейшим нарушением международного права", и сообщил журналистам, что Лондон обдумывает новые санкции против Александра Лукашенко и его окружения.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского радио заявил о необходимости введения официального запрета на полеты белорусских самолетов над территорией Латвии.

Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис в понедельник объявил о запрете на использование аэропортов страны для полетов над территорией Беларуси. Власти Литвы также рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Беларуси.

Но ряд европейских авиакомпаний не стал менять маршруты полетов. Так, финская авиакомпания Finnair заявила, что пока не планирует менять маршруты своих рейсов, чтобы избежать полета над территорией Беларуси.

Самолеты нидерландской KLM - дочернего предприятия Air France - продолжали летать над территорией Беларуси до вечера понедельника. Однако после того, как премьер-министр Нидерландов, прибывший на саммит ЕС, заявил, что KLM следует также воздерживаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси, авиакомпания объявила о временной приостановке полетов.

Росавиация сообщила, что полеты всех российских авиакомпаний в Беларусь и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме.

Рейс авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в понедельник прошел по тому же маршруту, как и обычно, с заходом в воздушное пространство Беларуси.