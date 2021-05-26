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  • 26 май 2021 10:35
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Президенты России и США встретятся в Женеве

Президенты России и США встретятся в ЖеневеПрезиденты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

 

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

 

Это будет первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом после избрания последнего президентом Соединенных Штатов. Прежде они встречались в 2011 году в Москве: тогда Владимир Путин возглавлял правительство России, а Джо Байден был вице-президентом.

 

Ранее Джо Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны.


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