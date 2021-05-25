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  • 25 май 2021 10:06
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ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вирусаРано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней.

 

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

 

«Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот», - сказал он, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.

 

По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться.

 

«По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными», - заключил Гебрейесус.

 

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема - борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

 

В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.


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