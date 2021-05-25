Китай опроверг сообщения о болезни вирусологов в Ухане в ноябре 2019 года

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг информацию о том, что якобы три сотрудника Уханьского института вирусологии тяжело заболели коронавирусом и обратились за медицинской помощью еще за месяц до начала пандемии. Об этом сообщает Bloomberg.

На днях американское издание Wall Street Journal опубликовало такую информацию, ссылаясь на данные разведки США. Издание отмечало, что этот доклад может активизировать призывы к более широкому расследованию того, могла ли лаборатория института быть источником распространения коронавируса.

«Это сообщение о болезни трех человек не соответствует действительности», - прокомментировал сообщение американской газеты Чжао Лицзянь.

Представитель МИД Китая также допустил, что Вашингтон, по всей видимости, не интересуется установлением фактов о появлении на свет COVID-19.

«США раскручивают теорию об утечке вируса из лаборатории, но заботит ли их в действительности изучение истоков его появления, или они пытаются отвлечь внимание?» - задался вопросом представитель МИД КНР.