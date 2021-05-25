Лидеры ЕС решили запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

Если авиаперевозчикам Белоруссии будет полностью запрещен доступ в ЕС, то в отношении европейских авиакомпаний в постановлении саммита речь идет лишь о транзитных полетах через воздушное пространство Белоруссии и ничего не сказано о каких-либо ограничениях на прямые рейсы в эту страну.

Далее все решения о воздушном сообщении с Белоруссией будут принимать власти государств Евросоюза и сами авиакомпании.

Как заявил на саммите спикер Европейского парламента Давид Сассоли, международное расследование, «без сомнения, необходимо, чтобы выяснить, были ли подвергнуты риску безопасность воздушного судна и жизни его пассажиров в результате действий суверенного государства». По его словам, оно должно установить, стало ли требование о посадке воздушного судна нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Многие лидеры ЕС по прибытии на саммит описывали действия властей Белоруссии как «угон самолета», фактически пытаясь их приравнять к террористической деятельности.