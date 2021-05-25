С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламу во все видео

С 1 июня видеохостинг YouTube начнет вставлять рекламные ролики во все видео. Об этом сообщается в блоге компании.

Это означает, что сервис будет вставлять рекламу даже в те видео, которые не подключены к партнерской программе.

С той же даты доход всех авторов, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству.

Однако налогом будет облагаться только та прибыль, которая получена от просмотров в США. Речь идет не только о доходе от прямых просмотров, но и о доходах через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство, обращает внимание РБК.

В связи с этим, авторы должны будут предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию — ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название.

Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то видеохостинг может удерживать до 24% от доходов с просмотров.

Последние достоверные данные были озвучены в феврале 2020 года. Тогда сообщалось, что у сервиса в стране более 100 млн просмотров ежемесячно.

YouTube тогда занимал в стране 10-е место по популярности среди сайтов. Это объяснили тем, что люди пока боятся заходить на сайт из-за дорогого интернета. При оценке аудитории учитывались граждане Узбекистана в России и других стран.

Количество пользователей в самом Узбекистане было тогда невелико — 25%, что составляет 25 млн просмотров в месяц.

Сообщалось, что среднестатистический узбекистанский пользователь просматривает в день от пяти роликов. Сеанс — 20 минут в день.

Основная аудитория — мужчины (70%). Заходят узбекистанцы на сайт в основном с мобильных устройств (72%), на втором месте — десктопы (24%).