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  • 21 май 2021 9:48
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Обнаружен новый потенциально опасный для людей вид коронавируса

Обнаружен новый потенциально опасный для людей вид коронавирусаУченые обнаружили новый коронавирус, потенциально опасный для людей.

 

Как сообщает издание Science, исследователи из США связывают изучаемый коронавирус с заболеванием пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017–2018 годах.

 

Однако пока ученые не могут точно сказать, действительно ли дети были заражены этим коронавирусом, так как пока ученым удалось добиться выживания вируса только в клетках собаки.

 

При этом в материале говорится, что новые коронавирусы все же могут быть опасными для человека, так как они способны мутировать.

 

Ученые заявляют, что даже потенциальная вероятность передачи коронавирусов от домашних животных людям говорит о необходимости вакцинировать этих животных.


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