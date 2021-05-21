Обнаружен новый потенциально опасный для людей вид коронавируса

Ученые обнаружили новый коронавирус, потенциально опасный для людей.

Как сообщает издание Science, исследователи из США связывают изучаемый коронавирус с заболеванием пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017–2018 годах.

Однако пока ученые не могут точно сказать, действительно ли дети были заражены этим коронавирусом, так как пока ученым удалось добиться выживания вируса только в клетках собаки.

При этом в материале говорится, что новые коронавирусы все же могут быть опасными для человека, так как они способны мутировать.

Ученые заявляют, что даже потенциальная вероятность передачи коронавирусов от домашних животных людям говорит о необходимости вакцинировать этих животных.