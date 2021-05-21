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  • 21 май 2021 9:47
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В Аргентине семерым медработникам предъявлены обвинения в смерти Марадоны

В Аргентине семерым медработникам предъявлены обвинения в смерти МарадоныГенпрокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медработникам в смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает агентство EFE.

 

Как отмечается, все они проходят по статье местного УК «Причинение смерти с косвенным умыслом». Врачам грозит от восьми до 25 лет лишения свободы.

 

В материалах прокуроров также сделаны пометки о неадекватных действиях медицинской бригады, которая занималась здоровьем футболиста. Кроме того, прокуроры Сан-Исидро попросили судью запретить фигурантам дела уезжать из Аргентины.

 

Напомним, Диего Марадона скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. В отношении медсестры и личного врача Марадоны прокуратура Аргентины возбудила дело по статьям об оставлении человека без присмотра и о халатности.


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