В Аргентине семерым медработникам предъявлены обвинения в смерти Марадоны

Генпрокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медработникам в смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает агентство EFE.

Как отмечается, все они проходят по статье местного УК «Причинение смерти с косвенным умыслом». Врачам грозит от восьми до 25 лет лишения свободы.

В материалах прокуроров также сделаны пометки о неадекватных действиях медицинской бригады, которая занималась здоровьем футболиста. Кроме того, прокуроры Сан-Исидро попросили судью запретить фигурантам дела уезжать из Аргентины.

Напомним, Диего Марадона скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. В отношении медсестры и личного врача Марадоны прокуратура Аргентины возбудила дело по статьям об оставлении человека без присмотра и о халатности.