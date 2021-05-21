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  • 21 май 2021 9:45
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Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силуРежим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

 

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира.

 

По информации государственного египетского телевидения, президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе. Египетские представители должны осуществлять мониторинг процедуры реализации договоренностей, а также согласования последующих мер, которые позволят поддерживать стабильность ситуации на постоянной основе.


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