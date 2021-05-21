В США сообщили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

У Республиканцев из комитета палаты представителей США по разведке якобы есть "серьезные косвенные доказательства" того, что вспышка коронавируса действительно могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии.

Как говорится в докладе членов комитета, уликами стала информация о возникновении инфекций из-за "утечек из исследовательских лабораторий", а еще предупреждение американских дипломатов в КНР в 2017 году о том, что в Ухане занимаются некими "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности".

Между тем подозрительным также выглядит отсутствие сотрудничества со стороны Китая. Оно сильно мешало установлению настоящего источника вируса.

В докладе также говорится, что осенью 2019 года у ряда исследователей лаборатории появились характерные для заболевания симптомы. А еще республиканцы отметили причастность китайских военных к институту в Ухане.

Интересно, что в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации, которая посетила Ухань для выявления происхождения коронавируса. В нем она назвала утечку COVID-19 из лаборатории маловероятной.