» » » В Италии осушили водохранилище и обнаружили развалины затопленной 70 лет назад деревни
﻿
  • 20 май 2021 9:49
  • 28

В Италии осушили водохранилище и обнаружили развалины затопленной 70 лет назад деревни

В Италии осушили водохранилище и обнаружили развалины затопленной 70 лет назад деревниВ Италии осушили водохранилище в связи с ремонтными работами и обнаружили развалины затопленной 70 лет назад деревни Курон.

 

Деревня находилась на месте слияния двух естественных озёр. Её затопили в 1950 году, чтобы увеличить объём производства на электростанции в Глоренце. На дне оказались более 160 домов. Населению деревни предоставили новое жильё. А над новым водохранилищем возвышалась только башня церкви 14 века.

 

Стоит отметить, что озеро очень популярно среди туристов летом. Однако, зимой на него также приезжают, чтобы по льду дойти до исторической колокольни.


Похожие статьи:
﻿
На Бали из-за схода оползней погибли более десяти человек

На Бали из-за схода оползней погибли более десяти человек

Международные Новости / Видео Новости
﻿
В Китае нашли построенное шесть тысяч лет назад здание

В Китае нашли построенное шесть тысяч лет назад здание

Международные Новости / Наука
﻿
В Рио-де-Жанейро состоялось открытие Олимпийской деревни

В Рио-де-Жанейро состоялось открытие Олимпийской деревни

Международные Новости / Спорт
﻿
Показаны снимки потенциально обитаемых озер на Марсе

Показаны снимки потенциально обитаемых озер на Марсе

Международные Новости / Наука
﻿
Украинская телеведущая без запинки произнесла слово из 58 букв

Украинская телеведущая без запинки произнесла слово из 58 букв

Общество / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика