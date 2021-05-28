В Италии осушили водохранилище и обнаружили развалины затопленной 70 лет назад деревни

В Италии осушили водохранилище в связи с ремонтными работами и обнаружили развалины затопленной 70 лет назад деревни Курон.

Деревня находилась на месте слияния двух естественных озёр. Её затопили в 1950 году, чтобы увеличить объём производства на электростанции в Глоренце. На дне оказались более 160 домов. Населению деревни предоставили новое жильё. А над новым водохранилищем возвышалась только башня церкви 14 века.

Стоит отметить, что озеро очень популярно среди туристов летом. Однако, зимой на него также приезжают, чтобы по льду дойти до исторической колокольни.