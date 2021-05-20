» » » Ученые создали первую в мире вакцину от астмы
﻿
  • 20 май 2021 9:06
  • 34

Ученые создали первую в мире вакцину от астмы

Ученые создали первую в мире вакцину от астмыУченые создали первую в мире вакцину от астмы. До сих пор её тестировали только на животных, теперь хотят испытать на людях. Об этом сообщает Nature Communications.

 

Экспериментальная вакцина сочетает рекомбинантные цитокины с белком-носителем. Она разработана совместно командами Infinity, Института Пастера в Париже и французской биотехнологической компании Neovacs.

 

У 90% мышей, которым был введен прототип вакцины, обнаружили антитела способные нейтрализовать аллергические реакции хронической астмы через шесть недель после инъекции. После одного года у 60% животных по-прежнему наблюдался высокий уровень антител.

 

Также отмечается, что дупилумаб - моноклональные антитела, которые используются при лечении экземы, также эффективно облегчают симптомы тяжелой астмы. Такое лечение может смягчить симптомы, но они дорогие и требуют регулярных инъекций. А вакцина которая не только достигает тех же результатов, но и обеспечит долгосрочный эффект, будет дешевле.

 

Также новое исследование ученых Тулузского института инфекционных и воспалительных заболеваний во Франции позволит в будущем успешно лечить хронические заболевания легких.


Похожие статьи:
﻿
Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

Международные Новости
﻿
Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

Международные Новости
﻿
В Китае вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на обезьянах

В Китае вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на обезьянах

Международные Новости
﻿
Учёные: Кофе может заменить инсулин

Учёные: Кофе может заменить инсулин

Международные Новости / Наука
﻿
Ученые рассказали об опасности фруктового сока для детей

Ученые рассказали об опасности фруктового сока для детей

Международные Новости / Наука
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика