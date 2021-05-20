Ученые создали первую в мире вакцину от астмы. До сих пор её тестировали только на животных, теперь хотят испытать на людях. Об этом сообщает Nature Communications.

Экспериментальная вакцина сочетает рекомбинантные цитокины с белком-носителем. Она разработана совместно командами Infinity, Института Пастера в Париже и французской биотехнологической компании Neovacs.

У 90% мышей, которым был введен прототип вакцины, обнаружили антитела способные нейтрализовать аллергические реакции хронической астмы через шесть недель после инъекции. После одного года у 60% животных по-прежнему наблюдался высокий уровень антител.

Также отмечается, что дупилумаб - моноклональные антитела, которые используются при лечении экземы, также эффективно облегчают симптомы тяжелой астмы. Такое лечение может смягчить симптомы, но они дорогие и требуют регулярных инъекций. А вакцина которая не только достигает тех же результатов, но и обеспечит долгосрочный эффект, будет дешевле.

Также новое исследование ученых Тулузского института инфекционных и воспалительных заболеваний во Франции позволит в будущем успешно лечить хронические заболевания легких.