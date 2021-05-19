Анонсирована Android 12 с масштабным редизайном

Компания Google официально анонсировала свою следующую операционную систему — Android 12. Обновление знаменует собой "самое крупное изменение дизайна за последние годы". Об этом было объявлено в рамках открывшейся сегодня онлайн-конференции Google I/O 2021.

Предварительная версия Android 12 доступна еще с февраля. Однако превью в основном представляет интерес для разработчиков, чтобы те могли заблаговременно подготовить и протестировать свои приложения к моменту дебюта новой ОС. Главные функции и изменения, в том числе связанные пользовательским интерфейсом, до сих пор держались в тайне.

В Google объявили, что Android 12 отходит от принципов "материального" дизайна (Material Design), использующегося с 2014 года, в сторону новой концепции — Material You. Она будет применяться во всех продуктах поисковика: от интернет-сервисов и устройств до Android и мобильных приложений, пишет The Verge.

Новый язык дизайна построен вокруг использования более крупных элементов, в том числе виджетов, кнопок и ползунков (например, для регулировки яркости или громкости звука), смены цветов, а также большего количества плавных анимаций.

Теперь вслед за сменой обоев автоматически меняются цвета всего интерфейса. Android 12 сама определит основной и акцентный цвета, а затем в соответствии с ними преобразит всю систему, включая экран блокировки и шторку уведомлений. Слегка перекрашены будут даже виджеты — в зависимости от той части фонового изображения, на которую их поместили.

Порядок элементов на панели быстрых настроек немного перетасовали. Там также появились кнопки для управления приборами "умного" дома и доступ к платежной функции Google Play. Сгруппированные уведомления вынесены в отдельную область, содержимое которой можно раскрыть.

Теперь пользователи могут активировать "Ассистента", удерживая кнопку включения питания. Голосовой помощник будет предлагать более контекстно-ориентированные действия — в зависимости от того, что в данный момент отображено на экране, пояснили в Google.

Android 12 лучше защищает приватность. На то, что камера и микрофон включены и используются, теперь указывает маленький зеленый индикатор в верхнем правом углу экрана. В области быстрых настроек также появились переключатели, позволяющие полностью отключить эти функции на системном уровне.

Кроме того, если приложение запросит разрешение на доступ к микрофону или камере, а пользователь отклонит его, то программа этого не узнает, но вместо видео и звука получит темный экран и тишину. Так в Google решили бороться с приложениями, которые отказываются работать без запрошенных привилегий.

Еще одна опция в Android 12 позволяет выдать выдать разрешение на доступ к геолокации на один раз или только тогда, когда программа открыта. При желании, делиться можно не точным местоположением, а лишь приблизительным.

Все вычисления на Android-устройстве, связанные с машинным обучением, теперь выполняются в Android Private Compute Core. Это специальная программная область, которая в целях конфиденциальности отгорожена от остальной части операционной системы и не имеет возможности получать или отправлять данные в облако, рассказали в Google.

Появится в новой ОС и встроенный пульт для управления системами Android TV, такими как Chromecast с Google TV или смарт-телевизоры Sony. Также в Google работают над тем, чтобы смартфон с Android 12 мог выступать в качестве цифрового ключа для автомобиля. Функция заработает позднее в этом году на некоторых моделях Pixel и Samsung Galaxy, среди партнеров был назван концерн BMW.

Первая бета-версия Android 12 доступна начиная с сегодняшнего дня. Пока ее можно установить только на Pixel-смартфоны (Pixel 3 и более новые), а позднее — на некоторые модели OnePlus, Lenovo, Asus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE. Записаться на участие в программе тестирования можно по этой ссылке. Релиз публичной версии Android 12 ожидается до конца года.