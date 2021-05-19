Amazon обсуждает покупку киностудии MGM за $9 млрд.

Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за $9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов киностудии, что станет ее крупнейшим шагом в сфере развлечений.

Сообщается, что MGM Holdings Inc., на протяжении последних лет изучает возможность продажи. Однако, потенциальные покупатели не готовы были заплатить запрашиваемую цену.

МGM – прославленная голливудская компания. Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.