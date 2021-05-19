«Сгорел на работе»: Все больше людей умирает от чрезмерной рабочей нагрузки

Продолжительный рабочий день стал причиной смерти 745 тысяч человек в результате инсульта и ишемической болезни сердца в 2016 году, что на 29% больше, чем в 2000. Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда.

В первом глобальном анализе смертности и заболеваемости в связи с высокой продолжительностью рабочего дня ВОЗ и МОТ подсчитали, что в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта и 347 тысяч - от сердечных заболеваний. Они работали не менее 55 часов в неделю. таким образом, в период с 2000 по 2016 годы количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, а от инсульта - на 19%.

Особенно велико количество смертей среди мужчин (72%). В основном это жители стран регионов Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Большинство смертей зарегистрировано среди людей в возрасте 60‑79лет, которыеработали более55 часов в неделю в возрастеот 45 до74 лет.

При работе в течение 55 и более часов в неделю риск инсульта повышается примерно на 35%, а риск ишемической болезни сердца - на 17%.

В условиях пандемии усиливается воздействие факторов, которые могут способствовать увеличению продолжительности рабочего времени.

«Удаленная работа стала нормой во многих отраслях, во многих случаях стирая границы между домом и работой», - отмечает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Работа по 55 или более часов в неделю - серьёзная опасность для здоровья. Пришло время, когда правительства, работодатели и работники должны осознать тот факт, что продолжительный рабочий день может привести к преждевременной смерти», - сказала директор Департамента по проблемам окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ Мария Нейра.

Стоит отметить, что число людей, работающих сверхурочно, увеличивается и в настоящее время составляет 9% от общей численности населения мира.