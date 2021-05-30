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  • 19 май 2021 10:14
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Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 летНаоми Кэмпбелл стала матерью. Первый ребенок появился у британской модели в 50 лет. О пополнении "Черная пантера" сообщила лично в социальных сетях.

 

Кэмпбелл опубликовала в "Инстаграме" снимок младенческих ног, которые держит в руке. Знаменитость призналась, что чувствует самую большую любовь на свете.

 

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве матери. Это огромная честь для меня встретить в жизни эту нежную душу. Нет слов, чтобы описать связь, которую я разделяю с тобой, мой ангел". – обратилась Наоми к малышу.

 

Сообщение о рождении ребенка Наоми появилось после того, как она призналась, что «все время думает о том, чтобы иметь детей», но не собирается торопиться ради создания семьи. В интервью журналу ES Magazine в 2017 году Кэмпбелл сказала: «Я все время думаю о том, чтобы иметь детей. Но теперь, когда наука устроена так, я думаю, что смогу сделать это, когда захочу».

 

На вопрос, будет ли она сама рожать ребенка, а не усыновлять или удочерять, она ответила: «Может быть. Может быть ... Может быть”.

 

В социальных сетях коллеги, друзья и поклонники поздравляют модель со счастливым событием. Детали материнства Наоми неизвестны: возможно, женщина выносила и родила наследника сама, возможно – воспользовалась услугами суррогатной матери.

 

Кто отец ребенка Наоми Кэмпбелл, пока также тайна. В разное время звезда подиумов встречалась со многими публичными личностями: с музыкантом группы U2 Адамом Клейтоном, Леонардо Ди Каприо, бизнесменом Владиславом Дорониным, Робертом Де Ниро, Ашером и другими известными мужчинами.


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