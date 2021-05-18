В Роттердаме стартовал конкурс "Евровидение"

В Роттердаме стартовал Международный конкурс "Евровидение". На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран-участниц. Событие транслировалось онлайн для поклонников конкурса и журналистов, которые не смогли прибыть в Нидерланды из-за пандемии коронавируса.

Представительница Австралии Монтень из-за ограничений, будет принимать участие в конкурсе дистанционно. На открытии отсутствовали также делегации Польши и Исландии. Их тесты на COVID-19 накануне показали положительный результат. Также организаторы приняли решение отправить на самоизоляцию артистов из Румынии и Мальты, которые остановились в одном отеле с ними.

По традиции на открытии мероприятия по бирюзовой ковровой дорожке прошли исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

Отметим, полуфиналы "Евровидения" пройдут 18 и 20 мая, финал назначен на 22 мая.