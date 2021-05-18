Назван лучший город для выживания во время ядерной войны

Американский журнал The National Interest назвал город, где можно пережить ядерную войну.

Москва могла бы стать лучшим местом для выживания при ядерном конфликте. Такое мнение выразил журналист Калеб Ларсон в статье для издания The National Interest.

По его словам, у РФ есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, которую назвали А-235. Она должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.

«Система, предварительно названная А-235, будет разработана с целью устранения недостатков советских (российских) систем ПРО предыдущего поколения, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет», - отметил автор статьи.

Ларсон также обратил внимание на то, что у Москвы есть огромный противоракетный щит, который может быть либо полностью непроницаемым, либо совершенно не работающим.

Автор проанализировал модернизацию системы ПРО Москвы.

«Было увеличено количество ракет (обычных и с ядерными боеголовками), равно как и количество радиолокационных станций раннего предупреждения, которые были объединены в сеть для обеспечения большей эффективности раннего предупреждения и повышения точности ракет ПРО», - говорится в статье.

Он заявил, что у России и на сегодняшний день есть план по дальнейшей модернизации возможностей в области ПРО.

Однако многие эксперты не согласны с автором. В частности военный эксперт Юрий Лямин считает, что если случится ядерная война, Москва станет главной целью и подвергнется самому массированному удару. Лямин отметил, что, с одной стороны, город защищен системами ПРО, а метро может служить убежищем.

«С другой стороны, в случае полномасштабной ядерной войны Москва будет представлять собой главную цель и по ней будет наноситься самый массированный ядерный удар. Также нельзя забывать, что чем крупнее город, тем сложнее будет уже после удара обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений, разрыва транспортных линий», - добавил военный эксперт.

Эксперт по специальной фортификации, сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров в свою очередь обращает внимание на то, что системы ПРО не рассчитаны на перехват всех запущенных ракет.

«Видно, что автор статьи не читал даже технические характеристики систем, о которых пишет. Не бывает систем, которые могли бы перехватывать все боеголовки», - подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел ракетные удары по Израилю в ходе палестино-израильский конфликта.

Старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий заявил, что современную ядерную войну с использованием, в частности, межконтинентальных баллистических ракет не смогут пережить ни Лондон, ни Вашингтон, ни Москва.