В ВОЗ рассказали о смертельной опасности сверхурочной работы

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о рисках сверхурочной работы для мозга и сердца сотрудников.

По данным ВОЗ, сверхурочная работа выше 55 часов в неделю повышает риск смерти от инсульта на 35 процентов, от ишемической болезни сердца – на 17 процентов.

Как говорится в докладе ВОЗ, только в 2016 году более 398 тысяч человек умерли от инсульта из-за сверхурочной работы. От болезней сердца ушли из жизни 347 тысяч человек. Речь идет о режиме сверхурочной работы, при которой люди работали 55 часов в неделю и больше вместо оптимальных 35-40 часов.

Наибольшая опасность грозит мужчинам, утверждается в докладе, который цитирует ТАСС. На их долю приходится 72 процента всех смертей от сверхурочной работы. Вместе с тем количество людей, которые перерабатывают, сейчас составляет девять процентов от населения мира.