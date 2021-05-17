Авиакомпании мира приостановили полеты в Израиль

Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция Kan.

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. С тех пор с территории палестинского приморского анклава по израильским городам было выпущено не менее 2,3 тыс. ракет.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа.