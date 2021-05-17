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  • 17 май 2021 12:08
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Авиакомпании мира приостановили полеты в Израиль

Авиакомпании мира приостановили полеты в ИзраильВсе иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция Kan.

 

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

 

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. С тех пор с территории палестинского приморского анклава по израильским городам было выпущено не менее 2,3 тыс. ракет.

 

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа.


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