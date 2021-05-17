Американские власти вычеркнули компанию Xiaomi из «черного списка»

Американские власти согласились исключить Xiaomi из «черного списка» компаний, попавшую туда решением бывшего президента Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные материалы.

В начале этого года администрация Дональда Трампа в США внесла несколько китайских компаний в «чёрный список», среди которых оказался и производитель смартфонов Xiaomi. Компании обвинили в принадлежности китайским военным и прочных связях с коммунистическим правительством Китая.

В феврале этого года Xiaomi подала иск против Минфина и министерства обороны США, с требованием признать обвинения не соответствующими действительности, уверяя, что ее продукция предназначена исключительно для гражданского и коммерческого использования.

Представители министерства на суде согласились с тем, что приказ об отмене такого определения компании «будет уместным». Сейчас стороны обсуждают условия для урегулирования спора и выпустят заявление до 20 мая.

На фоне новостей акции Xiaomi на бирже в Гонконге выросли на 6,5%.