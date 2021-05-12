WhatsApp станет бесполезным для не принявших новые правила пользователей

WhatsApp опубликовал план вступления в силу своей новой политики конфиденциальности.

Мессенджер постепенно перестанет работать у тех, кто не примет новые правила к 15 мая. Другими словами, не согласная часть пользователей сначала не сможет читать и отправлять сообщения, а потом получать их, а дальше от полной функциональности останутся только уведомления и входящие звонки. Позднее будут отключены и они.

Аккаунт компания обещает не удалять, но сделать с ним в мессенджере пользователь ничего не сможет, разве что выключить архив. Неотклоняемое напоминание о принятии новых правил будет постоянно появляться у всех пользователей.

Напомню, что в начале этого года WhatsApp объявил об изменении в политике конфиденциальности, согласно которому мессенджер будет обмениваться данными со своей материнской компанией Facebook. Пользователи по всему миру раскритиковали грядущее обновление, опасаясь, что доступ к их данным и переписке окажется непосредственно у Facebook, чье отношение к частной информации пользователей, мягко говоря, оставляет желать лучшего после серии скандалов с утечками данных.

Более того, в уведомлении от WhatsApp говорилось о том, что пользователи должны принять новые условия до февраля, иначе потеряют доступ к своим аккаунтам. В панике многие стали мигрировать в Signal и Telegram, и отток аудитории был такой сильный, что WhatsApp отложил нововведение на три месяца. За это время, похоже, руководством была выбрана стратегия медленного принуждения пользователей принять новые правила сервиса.

Facebook будет предлагать пользователям, которые собираются поделиться постом со ссылкой на новостные статьи, сначала прочесть эту статью. О начале тестирования таких нотификаций компания сообщила в своем аккаунте. Директор по дизайну продукта Facebook Дэвид Гиллес отметил, что снимает шляпу перед Twitter за то, что платформа раньше реализовала подобную возможность.

Twitter, к слову, запустил аналогичную функцию летом 2020-го, когда в Сети сильно выросло количество ложной информации о коронавирусе и вакцинах. После нескольких месяцев тестирования сервис микроблогов обнаружил, что простое уведомление помогло привлечь больше людей к прочтению новости перед ее ретвитом в свою ленту.