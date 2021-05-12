ВОЗ увеличила степень опасности «индийского» штамма коронавируса до глобального

«Индийский» вариант коронавируса вызывает «озабоченность на глобальном уровне», объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, есть доказательства, что он распространяется легче других штаммов, сообщает BBC News. Мутация B.1.617 была впервые обнаружена в Индии в прошлом году, а сейчас выявлена уже в 30 странах.

Эксперты заявили, что она требует дальнейшего изучения.

Напомним, что сейчас Индия страдает от коронавирусного «шторма». В понедельник, 10 мая, количество заболевших увеличилось на 366 161 человека, смертей – на 3 754. Это несколько ниже пиковых значений, но говорить об улучшении ситуации пока преждевременно. Официальные лица заявили, что волна заболеваемости может быть связана с мутацией B.1.617, но корреляция пока не доказана.