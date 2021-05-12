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  • 12 май 2021 9:26
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ВОЗ увеличила степень опасности «индийского» штамма коронавируса до глобального

ВОЗ увеличила степень опасности «индийского» штамма коронавируса до глобального«Индийский» вариант коронавируса вызывает «озабоченность на глобальном уровне», объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

 

Как заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, есть доказательства, что он распространяется легче других штаммов, сообщает BBC News. Мутация B.1.617 была впервые обнаружена в Индии в прошлом году, а сейчас выявлена уже в 30 странах.

 

Эксперты заявили, что она требует дальнейшего изучения.

 

Напомним, что сейчас Индия страдает от коронавирусного «шторма». В понедельник, 10 мая, количество заболевших увеличилось на 366 161 человека, смертей – на 3 754. Это несколько ниже пиковых значений, но говорить об улучшении ситуации пока преждевременно. Официальные лица заявили, что волна заболеваемости может быть связана с мутацией B.1.617, но корреляция пока не доказана.


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