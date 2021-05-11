» » » При стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек
﻿
  • 11 май 2021 13:41
  • 272

При стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек

При стрельбе в школе в Казани погибли 11 человекВ российской Казани во время стрельбы в школе №175 погибли 11 человек. Двое из погибших детей разбились, выпрыгнув с третьего этажа, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

 

При этом президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, заявил, что при стрельбе погибло четыре мальчика и три девочки, а также одна учительница, 16 человек находятся в реанимации.

 

По предварительным данным, в школу зашли двое молодых людей и открыли огонь по учащимся. Одного из них — 17-летнего подростка — удалось оперативно задержать, второй — 19-летний юноша — удерживал заложников. Его ликвидировали.

 

На месте ЧП находятся медики, полиция, психологи, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

 

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.


Похожие статьи:
﻿
В Японии из-за ливней погибло более 50 человек

В Японии из-за ливней погибло более 50 человек

Международные Новости
﻿
В Нью-Йорке рухнул вертолет: погибли двое

В Нью-Йорке рухнул вертолет: погибли двое

Международные Новости / Проишествия
﻿
17 человек убиты при стрельбе в школе во Флориде

17 человек убиты при стрельбе в школе во Флориде

Международные Новости / Проишествия
﻿
В Перми произошло нападение на школу: ранены 11 детей и учительница

В Перми произошло нападение на школу: ранены 11 детей и учительница

Международные Новости / Проишествия
﻿
В Голливуде неизвестный расстрелял четырех человек

В Голливуде неизвестный расстрелял четырех человек

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика