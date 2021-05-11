Том Круз вернул свои "Золотые глобусы" в знак протеста

В знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества известный американский актер Том Круз вернул Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, свои награды "Золотого глобуса.

В течение своей актерской карьеры Круз был трижды удостоен премии "Золотой глобус»: в 1990 году за роль ветерана в фильме "Рожденный четвертого июля", в 1997 году за главную роль в фильме Джерри Магуайер и в 2000 году за лучшую роль актера второго плана в ленте "Магнолия", напоминает ТАСС.

Ранее телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляции церемоний вручения премии "Золотой глобус", заявила, что в 2022 году не будет делать этого из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

В феврале текущего года издание "Лос-Анджелес таймс" сообщила о полном отсутствии в составе жюри темнокожих журналистов. Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, обещала исправить это упущение.

Ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, кинопремия "Золотой глобус" в США по престижности уступает лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих как кинематограф, так и телевидение.