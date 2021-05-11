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  • 11 май 2021 9:07
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В ВОЗ объявили о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

В ВОЗ объявили о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на платоУровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато, но число заражений в юго-восточной Азии продолжает расти. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

 

«По всему миру мы видим выход на плато по количеству заражений и смертей от COVID-19, при этом снижение идет во всех регионах, включая Америки и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей», - сказал он.

 

По словам главы ВОЗ, ситуация остаётся опасной по всему миру. В частности, количество заражений и смертей от COVID-19 все еще быстро растет в юго-восточной Азии. Кроме того, в каждом регионе мира есть страны, где уровень заражений все еще ползет вверх.

 

Стало также известно, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где был выявлен штамм B.1.617. Эксперты организации приняли решение, что данный вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.


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