Instagram добавил функцию автоматических субтитров в Stories

Instagram добавил функцию автоматического создания субтитров к видео в Stories с помощью стикера.

Новый стикер в Instagram можно добавить к любой истории с видео. После добавления, наклейка расшифрует звук и создаст подписи. Кроме этого, можно изменить цвет, макет и шрифт текста. Отмечается, что субтитры не всегда отображаются с точностью на 100%, но пользователь может отредактировать окончательный текст перед публикацией.

Сейчас эта функция имеет только английские субтитры и используется в англоязычных странах.

Instagram начал тестировать субтитры ещё в августе 2020 года, а в марте этого года некоторые пользователи видели стикер «Подписи», но он не был рабочим.