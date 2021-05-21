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  • 10 май 2021 9:46
  • 21

Instagram добавил функцию автоматических субтитров в Stories

Instagram добавил функцию автоматических субтитров в StoriesInstagram добавил функцию автоматического создания субтитров к видео в Stories с помощью стикера.

 

Новый стикер в Instagram можно добавить к любой истории с видео. После добавления, наклейка расшифрует звук и создаст подписи. Кроме этого, можно изменить цвет, макет и шрифт текста. Отмечается, что субтитры не всегда отображаются с точностью на 100%, но пользователь может отредактировать окончательный текст перед публикацией.

 

Сейчас эта функция имеет только английские субтитры и используется в англоязычных странах.

 

Instagram начал тестировать субтитры ещё в августе 2020 года, а в марте этого года некоторые пользователи видели стикер «Подписи», но он не был рабочим.


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