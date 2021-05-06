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  • 6 май 2021 15:30
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Билл и Мелинда Гейтс начали делить имущество в $145 млрд.

Билл и Мелинда Гейтс начали делить имущество в $145 млрд.Миллиардер Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда начали делить имущество, нажитое за 27 лет совместной жизни. Состояние супругов оценивается в $145 млрд., передает Bloomberg.

 

3 мая холдинговая компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Гейтса уже перевела Мелинде ценные бумаги стоимостью более $1,8 млрд. Ей перешли 14,1 млн. акций оператора железнодорожной сети Canadian National Railway на сумму $1,5 млрд., а также 2,94 млн. акций американского автодилера AutoNation на сумму $309 млн.

 

Гейтсы живут в Вашингтоне, и, по законам штата, все нажитое в браке имущество в одинаковой степени принадлежат обоим партнерам. Бывшие супруги, в частности, владеют особняком площадью более 6000 кв. м в Медине и еще несколькими домами.

 

В то же время Билл и Мелинда Гейтс объявили, что оба останутся участниками благотворительного Фонда «Вill and Melinda Gates Foundation». В правлении фонда числится и их старый друг Уоррен Баффет. Отмечается, что любые возможные разногласия, касательно будущего благотворительной организации придется разрешать именно Баффету.

 

Ранее мы сообщали, что Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака.


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