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  • 6 май 2021 15:29
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В Мали женщина родила сразу 9 детей

В Мали женщина родила сразу 9 детейВ африканской республике Мали женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четверых мальчиков.

 

Все малыши и мать чувствуют себя хорошо, сообщается в Facebook министерства здравоохранения республики.

 

Как отметили в министерстве, 25-летняя Халима Сиссе две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, а затем по указу президента Ба Ндау была переведена в клинику в Марокко. По данным ведомства, на УЗИ и в Мали, и в Марокко врачи определяли в утробе малийки лишь семь детей.

 

После рождения детей министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медиков обеих стран, которые принимали участие в ведении беременности Сиссе.


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