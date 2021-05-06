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  • 6 май 2021 15:23
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США выступили за отказ от патентов на вакцины от COVID-19

США выступили за отказ от патентов на вакцины от COVID-19Администрация президента США Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. За временный отказ от патентной защиты вакцин против коронавируса выступала Всемирная организация здравоохранения, сообщил РБК.

 

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал решение американской администрации «мощным примером лидерства США в отношении вызовов в глобальном здравоохранении».

 

Тедрос Гебрейесус в течение нескольких месяцев призывал страны, участвующие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации по правам интеллектуальной собственности, приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях.

 

Призыв к отказу от права интеллектуальной собственности связан стремительным ростом случаев заболевания COVID-19 в странах, которые испытывали трудности с закупкой препарата или началом прививочной кампании. Противники этого решения отмечают, что патенты на вакцины и другие виды защиты интеллектуальной собственности не являются основным препятствием для производства большего количества препаратов для стран, которые в них больше всего нуждаются.

 

С инициативой по временной отмене патентов на вакцины в конце 2020 года выступили Индия и ЮАР. Их поддержали около 60 стран. Администрация Дональда Трампа выступала против этого.


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