США выступили за отказ от патентов на вакцины от COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. За временный отказ от патентной защиты вакцин против коронавируса выступала Всемирная организация здравоохранения, сообщил РБК.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал решение американской администрации «мощным примером лидерства США в отношении вызовов в глобальном здравоохранении».

Тедрос Гебрейесус в течение нескольких месяцев призывал страны, участвующие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации по правам интеллектуальной собственности, приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях.

Призыв к отказу от права интеллектуальной собственности связан стремительным ростом случаев заболевания COVID-19 в странах, которые испытывали трудности с закупкой препарата или началом прививочной кампании. Противники этого решения отмечают, что патенты на вакцины и другие виды защиты интеллектуальной собственности не являются основным препятствием для производства большего количества препаратов для стран, которые в них больше всего нуждаются.

С инициативой по временной отмене патентов на вакцины в конце 2020 года выступили Индия и ЮАР. Их поддержали около 60 стран. Администрация Дональда Трампа выступала против этого.