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  • 6 май 2021 15:22
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Прототип корабля SpaceX для полетов на Марс впервые совершил успешную посадку

Прототип корабля SpaceX для полетов на Марс впервые совершил успешную посадкуКомпания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас.

 

Демонстратор технологий с серийным номером 15, или SN15, взлетел на высоту десяти километров, после чего благополучно вернулся на стартовую площадку.

 

"Номинальная посадка Starship!" — написал глава компании Илон Маск в твиттере.

 

Ранее три испытания корабля завершились неудачно. Прототип SN11, тесты которого провели 30 марта, взорвался, как и SN10, и SN9.

 

Starship разрабатывается с 2012 г. В составе многоразовой транспортной системы из частично возвращаемой сверхтяжелой ракеты корабль, как полагают специалисты SpaceX, должен выводить на низкую орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Впоследствии Starship планируется использовать для миссий на Луну и Марс.


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