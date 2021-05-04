В Мехико обрушился метромост с поездом

Вечером 3 мая около 22:30 по местному времени в столице Мексики обрушился мост на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, когда по нему проходил поезд. Инцидент произошёл в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста, сообщил РБК со ссылкой на газету El Universal.

По данным организации SUUMA Voluntarios, при обрушении погибло как минимум 13 человек, ещё 70 ранены. Позднее мэр Мехико подтвердила гибель 15 человек.

На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели, а также мэр Мехико. Под обрушенными конструкциями оказались и несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро.

Как пишет El Universal, после землетрясения 2017 года в опорах рухнувшей эстакады появились трещины, местные жители ещё тогда опасались обрушения.