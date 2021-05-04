Еврокомиссия предложила разрешить въезд привитым иностранцам

Еврокомиссия (ЕК) предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранным гражданам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных препаратов, сообщил «Коммерсантъ».

На данный момент в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат «Спутник V» проходит экспертизу европейского регулятора.

«Странам-членам следует разрешить въезд в ЕС тем людям, которые по меньшей мере за 14 дней до прибытия в ЕС получили последнюю дозу вакцины. Страны-члены могут также распространить это разрешение на тех, кто вакцинирован препаратом, внесённым в список Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, если страны-члены решат отказаться от требований о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста или карантина на своей территории, это должно касаться и вакцинированных путешественников из-за пределов ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Иностранцы должны иметь возможность подтвердить прививку цифровым сертификатом, выдаваемым странами-членами на индивидуальной основе, или признанным эквивалентом такого документа, говорится в заявлении. Еврокомиссия отмечает, что на территорию ЕС независимо от прививочного статуса можно въезжать из Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Руанды, Южной Кореи и Китая в связи с благоприятной эпидемической обстановкой в этих странах.

Первое обсуждение рекомендаций пройдёт в Евросоюзе 5 мая.

Как сообщалось ранее, ВОЗ пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации, считая эту меру неэффективной, поскольку ещё нет уверенности, что вакцина от COVID-19 защищает от инфицирования и дальнейшей передачи вируса. Кроме того, эксперты считают, что это может способствовать дискриминации.