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  • 4 май 2021 10:28
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Еврокомиссия предложила разрешить въезд привитым иностранцам

Еврокомиссия предложила разрешить въезд привитым иностранцамЕврокомиссия (ЕК) предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранным гражданам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных препаратов, сообщил «Коммерсантъ».

 

На данный момент в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат «Спутник V» проходит экспертизу европейского регулятора.

 

«Странам-членам следует разрешить въезд в ЕС тем людям, которые по меньшей мере за 14 дней до прибытия в ЕС получили последнюю дозу вакцины. Страны-члены могут также распространить это разрешение на тех, кто вакцинирован препаратом, внесённым в список Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, если страны-члены решат отказаться от требований о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста или карантина на своей территории, это должно касаться и вакцинированных путешественников из-за пределов ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

 

Иностранцы должны иметь возможность подтвердить прививку цифровым сертификатом, выдаваемым странами-членами на индивидуальной основе, или признанным эквивалентом такого документа, говорится в заявлении. Еврокомиссия отмечает, что на территорию ЕС независимо от прививочного статуса можно въезжать из Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Руанды, Южной Кореи и Китая в связи с благоприятной эпидемической обстановкой в этих странах.

 

Первое обсуждение рекомендаций пройдёт в Евросоюзе 5 мая.

 

Как сообщалось ранее, ВОЗ пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации, считая эту меру неэффективной, поскольку ещё нет уверенности, что вакцина от COVID-19 защищает от инфицирования и дальнейшей передачи вируса. Кроме того, эксперты считают, что это может способствовать дискриминации.


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