Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter-аккаунте миллиардера.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», - сообщили супруги.

Билл и Мелинда Гейтс отметили, что за 27 лет в браке они вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. «Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», - добавили они.

Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей - Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.