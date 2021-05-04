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  • 4 май 2021 10:23
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Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака

Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет бракаОснователь Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter-аккаунте миллиардера.

 

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», - сообщили супруги.

 

Билл и Мелинда Гейтс отметили, что за 27 лет в браке они вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. «Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», - добавили они.

 

Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей - Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.


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